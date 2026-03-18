Política

Entrevista na Gaúcha
Notícia

"O 'filho do rapaz' não é o Fábio Luís", afirma advogado de Lulinha

Marco Aurélio de Carvalho diz que o filho do presidente Lula não tem relação direta ou indireta com nada que tenha a ver com as investigações que estão transcorrendo acerca das fraudes no INSS

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS