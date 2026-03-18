"O 'filho do rapaz' não é o Fábio Luís", afirma advogado de Lulinha

Carvalho atribui a possível relação entre "filho do rapaz" e Lulinha a um exercício criativo da Polícia Federal. Reprodução / Youtube GZH

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (18), o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, negou que Fábio Luís seja o tal "filho do rapaz" mencionado em conversas envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes — o Careca do INSS — e a empresária Roberta Luchsinger. O material foi apreendido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto que investiga fraude no INSS.

— Posso afirmar de forma categórica, veemente e induvidosa, o filho do rapaz não é o Fábio Luiz.

Carvalho atribui a possível relação entre "filho do rapaz" e Lulinha a um exercício criativo da Polícia Federal.

— A Polícia Federal, às vezes, faz suposições que são, talvez, um esforço exageradamente criativo para tentar de alguma forma encontrar alguma coisa que possa envolver o Fábio.

O advogado frisou que Lulinha não tem relação com absolutamente nada que tenha a ver com as investigações que estão transcorrendo acerca da fraude no INSS.

— Fábio não tem relação com nenhum fato, seja na Polícia Federal, no Supremo ou em qualquer outro lugar. Ele não recebeu um único real de quem quer que seja e tenha, porventura, algum tipo de relacionamento ou fraudes do INSS.

Viagem a Portugal

O advogado confirmou que Lulinha viajou a Portugal a convite do Careca do INSS, mas que isso não gerou nenhum tipo de contrato, não decorreu nenhum tipo de pagamento.

— Ele teve uma viagem a Lisboa, aliás, a única viagem, teve contatos esporádicos através de uma amiga empresária, Roberta Luchsinger. Ele visitar uma fazenda de extração de canabidiol. E o contato dele com o Antônio Camilo (Careca do INSS) se encerra aí.

Marco Aurélio reafirmou que foi ao STF levar ao conhecimento do ministro André Mendonça de forma voluntária e espontânea o episódio.

— A viagem ocorreu no final de 2024, quando ele tinha a impressão, como toda a população brasileira, de que o Antônio Camilo era um empresário de sucesso do ramo farmacêutico. O Fábio disse, na época, que tinha interesse de conhecer a extração, o processo de extração de canabidiol, até por uma situação peculiar de uma pessoa da família dele que sofre com epilepsia e que faz uso medicinal da cannabis. O Fábio jamais imaginou que ele tivesse a ver com qualquer tipo de irregularidade.

Carvalho frisa que a postura do filho do presidente Lula é colaborativa, de absoluta transparência e que não tem absolutamente nada a temer.