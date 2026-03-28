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Nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro prega valores conservadores e pede monitoramento internacional das eleições no Brasil 

Discurso foi feito no evento Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês)

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui e Eduardo Puccioni

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