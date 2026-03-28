Nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro prega valores conservadores e pede monitoramento internacional das eleições no Brasil 

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência. Evaristo Sa / AFP

Em um dos discursos mais conservadores desde que anunciou a intenção de concorrer à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), adotou um tom antissistema e afirmou que, caso eleito, lutará contra o que chamou de "agenda ambientalista radical", a "agenda woke" e contra os "interesses das elites globais".

Flávio pediu que governos e instituições estrangeiras acompanhem o processo eleitoral brasileiro e façam pressão diplomática para garantir o que chamou de eleições livres e justas.

Ele também se definiu como "Bolsonaro 2.0" e disse que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enfrentou a "tirania da covid".

— Ele, Jair Bolsonaro, lutou contra cartéis de drogas. Ele lutou contra interesses da elite global, contra a agenda ambiental radical, contra a agenda woke que destruiu famílias, mas acima de tudo ele lutou pela liberdade. Meu pai também era aliado de Donald Trump e o último líder mundial a reconhecer Joe Biden, ex-presidente dos EUA, como presidente — disse o senador.

As declarações foram feitas no evento conservador Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês), no Texas, nos Estados Unidos, conhecido por reunir nomes do campo da direita conservadora, e vem em um momento em que o senador tem tentado adotar um discurso mais moderado, a fim de atrair o apoio do Centrão e do mercado financeiro.

Flávio iniciou sua fala mostrando fotos de quando seu pai, Jair Bolsonaro, visitava o presidente norte-americano Donald Trump, na Casa Branca, em 2019, e afirmou que hoje seu pai está preso em um processo parecido com o que passou Trump.

— A acusação formal é semelhante à que o Presidente Donald Trump enfrentou. Mas a verdadeira razão é a mesma. O maior líder político do meu país está preso por defender nossos valores conservadores sem medo e por se opor ao sistema com tudo o que tinha — disse Flávio Bolsonaro.

Flavio disse que Jair Bolsonaro foi preso pelas mesmas pessoas que tiraram o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da cadeia.

— As mesmas pessoas que prenderam meu pai tiraram este homem, o ex-presidente socialista Lula, condenado várias vezes por corrupção, da prisão e o colocaram de volta na presidência. Tudo isso sob uma enxurrada de dinheiro e uma interferência massiva da administração Biden. O resultado? O Brasil está vivendo outra devastadora crise econômica. Uma crise de segurança pública com enorme expansão dos cartéis de narcoterrorismo e múltiplos escândalos de corrupção envolvendo até mesmo membros da família de Lula.

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Minerais críticos

O pré-candidato falou também sobre as terras de minerais críticos, e destacou que a América ainda depende da China para cerca de 70% das importações de produtos vindos de terras raras, com o país asiático controlando 70% da mineração global e mais de 90% do refino e processamento, segundo Flávio Bolsonaro.

— Por que isso importa? Essas terras raras são essenciais para processadores de computador e a revolução da inteligência Artificial que está transformando nosso mundo e o equipamento de defesa americano. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível. E a produção do sistema militar avançado que mantém a superioridade americana cai nas mãos de adversários. Sem eles, a revolução tecnológica da América fica estagnada e a segurança nacional se torna vulnerável — afirmou Flavio Bolsonaro. — O Brasil é solução para acabar com a dependência que os EUA têm da China por minerais críticos.

Ao final do discurso, Flávio voltou a criticar Lula, dizendo que o atual presidente do Brasil é antiamericano.

— Lula e seu partido são abertamente antiamericanos. Ele fala publicamente sobre minar o dólar como moeda global. Ele aliou o Brasil à China em grande escala. Ele se opôs aos interesses americanos em todos os itens de política externa.

Leia o discurso na íntegra

A BATALHA PELO HEMISFÉRIO OCIDENTAL

Senhoras e senhores,

Sei que muitos de vocês estão me olhando agora e pensando que me reconhecem de algum lugar. Provavelmente estão pensando no meu pai, ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Aqui está ele com Donald Trump na Casa Branca em 2019. Eles o chamavam de Trump dos Trópicos porque ele era amado pelo povo e carregava seus valores sem meias palavras.

Aqui está ele falando neste mesmo palco no CPAC 2023, quando muitos de vocês lhe deram uma ovação de pé.

E aqui está ele na semana passada, no hospital, onde passou seu 71º aniversário. Preso, condenado a 27 anos de prisão.

Preso por corrupção como todos os líderes latino-americanos?

Não. Preso e condenado por 27 anos, pelo resto da vida, através de lawfare quase idêntico ao que Donald Trump sofreu aqui mesmo na América. A acusação formal é similar à que o Presidente Trump enfrentou—insurreição. Soa familiar?

Mas a verdadeira razão é a mesma: o maior líder político do meu país está na prisão por defender nossos valores conservadores sem medo e por se opor ao sistema com tudo que tinha.

Meu pai lutou contra a tirania da COVID. Ele lutou contra cartéis de drogas. Ele lutou contra interesses das elites globais, contra a agenda ambiental radical, contra a agenda woke que destrói famílias, e acima de tudo, ele lutou pela liberdade. Meu pai também foi o aliado internacional mais leal de Donald Trump e o último líder mundial a reconhecer Joe "Autopen" Biden como presidente.

Tentaram assassiná-lo, assim como tentaram fazer com Donald Trump. Não conseguiram. E agora ele está na prisão, assim como Donald Trump estaria se vocês não tivessem lutado com sucesso para salvá-lo.

Nós brasileiros ainda estamos lutando. Porque quando prenderam meu pai, trouxeram este homem de volta ao poder.

As mesmas pessoas que prenderam meu pai tiraram este homem—ex-presidente socialista Lula da Silva, condenado múltiplas vezes por corrupção—da prisão e o colocaram de volta na presidência. Tudo isso sob uma enxurrada de dinheiro da USAID e interferência massiva da administração Biden.

O resultado? O Brasil está vivendo outra crise econômica devastadora, uma crise de segurança pública com expansão enorme de cartéis narcoterroristas, e múltiplos escândalos de corrupção envolvendo até membros da própria família do Lula.

Mas talvez vocês estejam pensando: "Por que deveríamos nos importar? Este é um problema do Brasil."

Deixem-me explicar exatamente por que isso importa para a América e para o mundo.

Primeiro, eu não acho que vocês compreendem completamente a escala do que estamos falando. O Brasil é maior em território que os Estados Unidos continentais. Temos 220 milhões de pessoas em uma nação 90% cristã. Representamos mais da metade de toda a América do Sul em território, população e PIB. Com todo respeito aos nossos vizinhos, apenas um estado brasileiro tem uma economia maior que a segunda maior economia da região. Controlamos as maiores reservas de água doce do mundo, vastas terras agrícolas que alimentam o mundo, e recursos energéticos que poderiam alimentar continentes. Até nossos vizinhos sabem que nossa região não pode prosperar se o Brasil falhar. Qualquer política latino-americana que não leve o Brasil em consideração está fadada ao fracasso.

Mas aqui está o que realmente deveria chamar sua atenção: o Brasil vai ser o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução da América para quebrar a dependência da China por minerais críticos, especialmente elementos de terras raras. Neste momento, a América ainda depende da China por cerca de 70% das importações de terras raras—e a China controla 70% da mineração global e mais de 90% do refino e processamento.

Por que isso importa? Essas terras raras são essenciais para processadores de computador, a revolução da IA que está transformando nosso mundo, e o magnífico equipamento de defesa americano que impressiona o mundo. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível, e a produção dos sistemas militares avançados que mantêm a superioridade americana cai nas mãos de adversários. Sem eles, a revolução tecnológica da América para, e a segurança nacional se torna vulnerável. E quando a América se torna vulnerável, todo o mundo livre se torna vulnerável.

Então, como tem sido a relação do Brasil com os Estados Unidos desde que o homem que Joe Biden e o estado profundo americano trabalharam tanto para trazer ao poder assumiu o controle?

Lula e seu partido são abertamente anti-americanos. Ele fala publicamente sobre minar o dólar como moeda global. Ele alinhou o Brasil com a China em escala massiva. Ele se opôs aos interesses americanos em cada item da política externa—criticando publicamente as ações do Presidente Trump na Venezuela, Irã, Cuba, e na luta contra o tráfico de drogas. Mais chocante de tudo: ele usou lobby pesado com certos conselheiros americanos para evitar que os dois maiores cartéis de drogas do Brasil fossem classificados como organizações terroristas. Sim, o presidente do meu país faz lobby na América para proteger organizações terroristas que oprimem meu povo e exportam armas, lavam dinheiro e exportam drogas para os Estados Unidos e o mundo.

E apenas duas semanas atrás, como prova de quão ruins as coisas ficaram, o Brasil sob Lula cancelou o visto do Dr. Darren Beattie, Conselheiro Sênior para Política do Brasil no Departamento de Estado dos EUA—a mais alta posição diplomática americana para lidar com o Brasil. Algo sem precedentes em nossa história. Tudo porque o Dr. Beattie pediu para visitar meu pai na prisão e avaliar suas condições. Sim, o Brasil agora está expulsando diplomatas americanos.

Agora, eu entendo que o Presidente Trump está incrivelmente ocupado fazendo a América grande novamente e deve manter relações institucionais com líderes de todos os países, independentemente de suas preferências pessoais. E sei que às vezes, quando cercado por conselheiros com seus próprios interesses, o quadro fica confuso. Mas estou confiante de que o maior negociador da história pode facilmente ver quem são os verdadeiros aliados do Brasil.

Mas deixem-me compartilhar as boas notícias. Eu disse que ainda estamos lutando. E no final do ano passado, meu pai me deu a maior missão da minha vida: concorrer à presidência em seu lugar nas eleições de outubro de 2026.

E deixem-me olhar nos olhos de vocês aqui e dizer: EU VOU VENCER.

Estou liderando as pesquisas em todo o país. Estou construindo uma coalizão massiva—líderes empresariais cansados de corrupção, jovens famintos por oportunidade, famílias desesperadas para proteger seus filhos das drogas e do crime. Estou construindo um movimento que o Brasil não via há anos. Um projeto conservador de vanguarda que une as gerações antigas e novas, que trará prosperidade à nação brasileira e encerrará o ciclo de atraso, miséria e violência que a esquerda está deixando como herança maldita.

Apenas na semana passada, até os mercados de apostas começaram a me colocar como favorito para vencer a eleição.

E quando eu vencer, o povo brasileiro terá novamente um presidente que luta contra interesses das elites globais, contra a agenda ambiental radical, contra a agenda woke que destrói famílias, contra cartéis de drogas, e acima de tudo, luta pela liberdade e valores tradicionais. Um presidente que proclama sem medo que Jesus Cristo é Nosso Senhor.

Trump 2.0 está sendo muito melhor que Trump 1.0, certo? Bem, Bolsonaro 2.0 também será muito melhor, graças à experiência adquirida durante a presidência do meu pai.

Mas a América também terá seu aliado de volta.

Brasil e América foram feitos um para o outro. Compartilhamos os mesmos valores judaico-cristãos e temos o que o outro precisa. A América precisa de cadeias de suprimentos seguras para materiais críticos, um parceiro confiável no hemisfério, e um mercado massivo para bens e serviços americanos. E o Brasil precisa de três coisas: ajuda lutando contra cartéis transnacionais de drogas, investimentos, e tecnologia. Não há nação no mundo que possa nos ajudar com isso melhor que os Estados Unidos. E se estivermos alinhados, ninguém pode nos parar.

Esta é a encruzilhada que a América enfrenta: ou vocês têm o aliado mais poderoso do hemisfério, ou um antagonista que se alinha com adversários americanos e torna qualquer política americana para a região impossível.

Então alguns de vocês estão perguntando como podem ajudar. Vou responder muito diretamente: não queremos interferência nas eleições brasileiras como a administração Biden fez para trazer Lula ao poder. Como eu disse: vou vencer porque é a vontade do meu povo.

Mas para que essa vontade seja preservada, precisamos de eleições livres e justas. E este é o grande desafio. Se nosso povo puder se expressar livremente nas redes sociais e se os votos forem contados corretamente, vamos vencer. E Donald Trump e todos vocês aqui sabem uma coisa ou duas sobre isso, certo?

Meu apelo aqui, não apenas aos Estados Unidos mas ao mundo livre inteiro, é este: observem a eleição do Brasil com enorme atenção. Aprendam e entendam nosso processo. Monitorem a liberdade de expressão do nosso povo. E apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem adequadamente.

Em vez da administração Biden interferir em nossas eleições para instalar um socialista que odeia a América, aplicar pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana—essa é uma boa mudança de política externa para a região, não é?

Meu pai está preso esta noite pelas mesmas crenças que vocês têm. Mas seu sacrifício não será em vão. Ano que vem, quando eu retornar a este palco como Presidente do Brasil, não estaremos apenas celebrando outra vitória eleitoral. Estaremos celebrando o nascimento da mais forte aliança conservadora na história do Hemisfério Ocidental. O começo de uma nova era onde a liberdade vence, onde nossos filhos herdam um hemisfério que vale a pena defender.