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Moraes pode ser investigado por relação com Vorcaro e o Master? Entenda caminho para abertura de inquérito

Na esfera penal, um ministro somente pode ser julgado e processado pelo próprio STF. Solicitação de instalação de inquérito e eventual denúncia cabe à PGR

Carlos Rollsing

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