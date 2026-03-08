Moraes nega que tenha frequentado casa de Vorcaro em Trancoso, na Bahia

Banqueiro Daniel Vorcaro, preso em Brasília, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Banco Master / Nelson Jr / STF /Divulgação

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nota negando que ele tenha frequentado a casa do banqueiro Daniel Vorcaro em Trancoso (BA). A informação foi publicada neste domingo (8) pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.



"O gabinete do Ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação publicada pelo blog de Lauro Jardim, no portal O Globo, de que o Ministro tenha frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso (BA). O Ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Supremo.

O ministro destacou ainda que "nunca esteve na propriedade" e que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro. "Lamenta-se a publicação de informações baseadas em premissas fáticas inexistentes, sem a devida verificação da realidade dos fatos", conclui.

Casa de R$ 300 milhões

O colunista Lauro Jardim, que já havia sido ameaçado em grupos de WhatsApp de Daniel Vorcaro, publicou neste domingo (8) que o ministro "conheceu também a casa de R$ 300 milhões que o banqueiro liquidado alugava em Trancoso".

Leia Mais Polícia Federal apreende mais três celulares de Vorcaro após nova prisão

Relembre o caso

Daniel Vorcaro já havia sido preso em 17 de novembro de 2025, no âmbito das investigações sobre uma suposta fraude na emissão de créditos bancários. Na ocasião, ele planejava uma fuga. O empresário deixou a cadeia em 29 de novembro, mas era monitorado por tornozeleira e precisava cumprir outras restrições.

O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central (BC) no dia seguinte à prisão, em uma intervenção que antecedeu a derrocada de outras instituições financeiras ligadas ao grupo.

Entre as operações suspeitas estão a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.