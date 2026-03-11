Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

Magistrado determinou que a visita deve ocorrer no dia 18 de março. Pablo Porciuncula/AFP / Departamento de Estado dos Estados Unidos/Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita de Darren Beattie a Jair Bolsonaro na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A decisão é desta terça-feira (10), segundo a CNN.

Beattie é assessor sênior dos Estados Unidos. No governo de Donald Trump, ele é responsável por tratar de políticas que envolvem interesses norte-americanos ligados ao Brasil.

Na decisão, o magistrado rejeitou o pedido da defesa de Bolsonaro, que solicitava que a visita ocorresse de forma excepcional nos dias 16 ou 17 de março, fora do calendário regular de visitas do presídio. O ministro autorizou que o encontro ocorra na quarta-feira, 18 de março.

De acordo com Moraes, não há previsão legal para alterar datas específicas de visitação, que devem seguir as regras administrativas:

"Os visitantes devem se adequar ao regime legal do estabelecimento prisional e não o contrário", afirmou Moraes, que também permitiu a presença de um intérprete no local.

Crítico de Lula

Nomeado em fevereiro para o cargo, Darren Beattie é conhecido por expor opiniões contrárias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o julgamento de Bolsonaro no STF, ele também publicou mensagens nas redes sociais com críticas ao ministro Alexandre de Moraes.

Condenação

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em setembro do ano passado por golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio. Ele foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.