Política

Condenado por golpe
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Moraes autoriza Bolsonaro a cumprir pena em prisão domiciliar por 90 dias após alta hospitalar

Medida será reavaliada pelo ministro após o prazo. Ex-presidente está internado desde 13 de março para tratar de uma broncopneumonia

Zero Hora

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