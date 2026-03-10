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Moraes acata pedido da PGR e arquiva inquérito contra Musk por "instrumentalização criminosa" da rede social X

Gonet alegou que não foram encontradas provas que sustentem a proposição de um uso doloso da plataforma para atentar contra autoridade do Judiciário

Zero Hora

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