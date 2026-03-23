Política

Prazo de 48 horas
Notícia

Ministro do STF determina prorrogação da CPI do INSS

Comissão encerraria os trabalhos no próximo sábado (28). André Mendonça atendeu a um pedido do presidente do grupo, senador Carlos Viana

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS