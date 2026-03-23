Ministro do STF determina prorrogação da CPI do INSS

Ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. José Cruz/Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu determinar ao Congresso Nacional a prorrogação da CPI do INSS. Os trabalhos da comissão estavam previstos para acabar no próximo sábado (28).

Segundo o jornal O Globo, o magistrado ordenou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), receba no prazo de 48 horas o requerimento que reúne as assinaturas necessárias para a prorrogação da CPI e faça a leitura do documento, oficializando a extensão dos trabalhos.

"Que a Mesa Diretora e a Presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coatoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber, via sistema interno, o requerimento (CD 251189898400) e promover, nesse mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento (CD 251189898400) que visa prorrogar a duração da CPMI do INSS, de acordo com os seus próprios termos", diz a decisão.

Mendonça atendeu a um pedido do presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), para que os trabalhos da comissão fossem prorrogados. Segundo o senador, há omissão de Alcolumbre e da Mesa Diretora ao não receberem o requerimento de prorrogação.