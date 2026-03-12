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Ministro das Relações Exteriores diz que visita de assessor de Trump a Bolsonaro pode configurar "indevida ingerência"

Em ofício enviado ao STF, Mauro Vieira também cita que encontro ocorrerá em ano eleitoral 

Agência Brasil

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