Ministra Sônia Guajajara está internada em UTI de hospital de SP com suspeita de quadro infeccioso

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor-HCFMUSP). Segundo nota, divulgada nas redes sociais neste domingo (22), ela foi internada após apresentar mal-estar, febre alta e dor abdominal, com suspeita de quadro infeccioso.
De acordo com o comunicado, a ministra apresenta evolução clínica favorável, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.
"Por orientação médica, segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento clínico", diz o texto.
O atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano.
Não foi divulgada previsão de alta.
Sônia Guajajara é titular do Ministério dos Povos Indígenas desde 2023, quando a pasta foi criada.