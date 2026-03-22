Ministra Sônia Guajajara está internada em UTI de hospital de SP com suspeita de quadro infeccioso

Ministra durante evento da COP30, no Brasil. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agencia Brasil

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor-HCFMUSP). Segundo nota, divulgada nas redes sociais neste domingo (22), ela foi internada após apresentar mal-estar, febre alta e dor abdominal, com suspeita de quadro infeccioso.

De acordo com o comunicado, a ministra apresenta evolução clínica favorável, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

"Por orientação médica, segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento clínico", diz o texto.

O atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano.

Não foi divulgada previsão de alta.