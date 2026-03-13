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Ministério Público Federal pede condenação de Ratinho por transfobia contra Erika Hilton

MPF pede multa de R$ 10 milhões ao apresentador e ao SBT, além de retratação pública e retirada do programa do ar

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS