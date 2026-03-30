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"Meus olhos estão voltados para a eleição do nosso sucessor, Gabriel Souza", diz Leite após escolha de Caiado para a corrida presencial pelo PSD

Governador gaúcho afirmou que centralizará esforços na disputa pelo Piratini e que seguirá trabalhando por um projeto político de centro

Paulo Rocha

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