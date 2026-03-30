"Meus olhos estão voltados para a eleição do nosso sucessor, Gabriel Souza", diz Leite após escolha de Caiado para a corrida presencial pelo PSD

Leite se manifestou sobre a escolha do PSD durante ato de autorização da reforma da rodoviária de Porto Alegre. Paulo Rocha / Agência RBS

Eduardo Leite afirmou, nesta segunda-feira (30), que seguirá trabalhando para construir um projeto político de centro e que ainda não sabe qual será o seu papel dentro do PSD nas próximas eleições, após o anúncio da escolha de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como o nome do PSB na corrida presidencial.

As declarações de Leite foram feitas em breve atendimento à imprensa durante o ato de autorização da reforma da rodoviária de Porto Alegre:

— O que nós criamos como movimento ao centro é imparável. Eu vou continuar lutando para a gente trazer a política de volta para a sobriedade, para a sensatez, para o equilíbrio.

Leite declarou ainda que, uma vez frustrada a candidatura à Presidência da República, centralizará esforços na eleição estadual. Destacou o reforço de figuras da política do Rio Grande do Sul que ingressaram no PSD, citando o deputado estadual Frederico Antunes e o ex-governador Germano Rigotto como candidatos ao Senado.

— Meus olhos estão voltados para a eleição do nosso sucessor, nosso vice-governador Gabriel Souza. Vou estar empenhado na formação da nossa chapa e na continuidade do nosso projeto no Rio Grande do Sul.

Eduardo Leite também comentou a escolha de Caiado e disse não ter falado com o governador de Goiás até o final da tarde desta segunda.

— Respeito muito o governador Caiado, mas já manifestei sobre esse assunto e vou continuar onde eu estou na política, que é por uma política feita em favor das pessoas, e não dos ataques e nas polarizações para destruir reputações — concluiu.