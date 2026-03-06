Política

Após quebra de sigilo
Notícia

Mensagens obtidas pela PF sugerem encontros entre Vorcaro e Moraes

Material analisado também inclui referência a uma reunião realizada em março de 2025 entre Vorcaro, Hugo Motta, Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes

Zero Hora

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