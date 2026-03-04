Mensagens no celular de Vorcaro citam ameaças de agressão para intimidar jornalista

Decisão que autorizou prisão de Vorcaro mostra mensagens com ameaças ao jornalista Lauro Jardim. Reprodução / Daniel Vorcaro / Linkedin

Em decisão que determinou a prisão de Daniel Vorcaro nesta quarta-feira (4), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, apontou indícios de que o dono do Banco Master teria planejado simular um assalto para "prejudicar violentamente" o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim. Segundo o ofício, o empresário pretendia "calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados".

O banqueiro integrava um grupo de WhatsApp chamado "A turma", do qual também participava Luiz Phillipi Mourão, apontado como responsável pela execução de atividades voltadas à "obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado", de acordo com a decisão.

O documento mostra uma troca de mensagens entre Mourão e Vorcaro nas quais, de acordo com Mendonça, "identifica-se o animus (intenção) de agressão a determinado jornalista, diante da informação de que referido profissional havia divulgado na imprensa notícia contrária aos interesses" do banqueiro. Em um dos textos, Vorcaro afirma: "Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele".

O tema se repete por diversas vezes ao longo da conversa. "Esse lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", diz outra mensagem.

Em resposta, Mourão colocou dois símbolos de sinal positivo. Na sequência, responde: "Estamos em cima de todos os links negativos vamos derrubar todos e vamos soltar positivas".