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STF forma maioria para manter prisão de Daniel Vorcaro, do banco Master

Votaram a favor da manutenção os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques; ainda falta o voto de Gilmar Mendes

Zero Hora

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