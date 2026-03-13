STF forma maioria para manter prisão de Daniel Vorcaro, do banco Master

Vorcaro está preso em São Paulo. Polícia Civil / Divulgação

Nesta sexta-feira (13), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero e prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Votaram a favor da manutenção da prisão os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. Ainda falta o voto de Gilmar Mendes. Os votos podem ser inseridos no sistema eletrônico até a próxima sexta-feira (20).

Essa é a primeira vez que o caso Master é analisado em conselho pelo Supremo. Antes, apenas os relatores haviam participado das decisões individuais nos processos.

As turmas do STF têm cinco ministros. A segunda, que analisa a manutenção da prisão, conta ainda com Dias Toffoli. O ministro, porém, declarou-se suspeito para este julgamento, "por motivo de foro íntimo". Segundo a Polícia Federal (PF), há menções a Toffoli em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

Desenrolar do Banco Master

Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março, durante a segunda fase da fase da Operação Compliance Zero. Logo depois ele foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília e passa por um período de adaptação, que dura 20 dias.

A prisão foi determinada pela Polícia Federal, após suspeitas de que o banqueiro representava risco para o avanço das investigações. Além disso, segundo a PF havia indícios de que o grupo ligado a ele continuava atuando para ocultação de recursos e articulação com agentes públicos.

Além de Vorcaro, o cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também teve a prisão preventiva determinada. Ele foi apontado como operador financeiro de Vorcaro.

Mendonça determinou ainda o afastamento de dois diretores do Banco Central que atuavam, segundo a PF, como consultores de Vorcaro e recebiam propina.

Como seria a fraude no Master

No centro do esquema está a utilização de ativos inexistentes e a triangulação de recursos com gestoras, como a REAG, liquidada pelo Banco Central em janeiro, para simular liquidez e atrair novos depositantes.