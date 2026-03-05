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Mendonça atende a pedido da PF e autoriza transferência de Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília 

O banqueiro foi preso na quarta-feira (4) em nova fase da Operação Compliance Zero

Agência Brasil

Zero Hora

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