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Medalha para homens e alteração na Lei Maria da Penha: Senado aprova medidas de combate à violência contra mulheres

A primeira proposta busca integrar áreas como segurança, justiça, saúde e assistência social para ampliar políticas preventivas

Zero Hora

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