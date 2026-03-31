Lula sanciona projeto que amplia licença-paternidade para até 20 dias

Lula assinou documento nesta terça-feira. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (31) o projeto de lei que amplia a licença paternidade de cinco para 20 dias. A cerimônia foi feita em uma agenda reservada no Palácio do Planalto, em Brasília, que contou com a participação da autora da proposta, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

De acordo com o projeto, a licença passará a ter 20 dias, mas haverá regime de progressão de quatro anos, até 2030. A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Regime de progressão:

Do primeiro ao segundo ano de vigência da lei: serão 10 dias

de vigência da lei: serão 10 dias Do segundo ao terceiro ano: 15 dias

15 dias A partir do quarto ano: 20 dias.

Segundo estimativa feita durante discussão na Câmara, o impacto fiscal do projeto é de R$ 2,2 bilhões em 2026, R$ 3,2 bilhões em 2027 e R$ 4,3 bilhões em 2028, até chegar a R$ 5,4 bilhões no ano seguinte. As despesas serão custeadas com recursos da Seguridade Social, consignados pela Lei Orçamentária Anual (LOA).

O empregado poderá emendar as férias com a licença-paternidade se manifestar essa intenção 30 dias antes da data esperada para o parto ou para a emissão de termo judicial de guarda.

Salário-paternidade

A nova lei também cria o salário-paternidade, um benefício que será pago aos pais durante o período em que permanecerem afastados do trabalho. Trabalhadores sem carteira assinada também terão direito de acesso.

O salário-paternidade será pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou diretamente pela empresa em que o beneficiário atua, com compensação. O valor será calculado a partir do perfil do trabalhador: