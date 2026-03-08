Lula faz exames de rotina em hospital de São Paulo

Em janeiro, Lula passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. EVARISTO SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um check-up anual de saúde na manhã deste domingo (8) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com boletim médico divulgado pela instituição, todos os exames realizados estão dentro da normalidade.

Ainda segundo o comunicado, Lula, que tem 80 anos, seguirá sob acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames no momento.

O presidente é acompanhado pelas equipes lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio. O boletim médico foi assinado por Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança clínica do Hospital Sírio-Libanês, e por Álvaro Sarkis, diretor clínico da instituição.

Histórico

Em janeiro, Lula passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. A operação, de baixa complexidade, ocorreu "sem intercorrências" em uma clínica particular especializada em oftalmologia de Brasília. Ele foi liberado no mesmo dia.

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Nos últimos anos, a saúde do presidente esteve em pauta em razão de uma sequência de episódios que demandaram acompanhamento médico. Em outubro de 2024, ele foi atendido depois de sofrer uma queda no banheiro da residência oficial, que resultou em um ferimento na cabeça.

Em dezembro do mesmo ano, exames de imagem identificaram uma hemorragia intracraniana, levando-o a ser submetido a uma cirurgia de emergência no crânio para drenagem de um hematoma. A recuperação foi considerada excelente, sem sequelas cognitivas.