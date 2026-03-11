Lula está à frente de Flávio no primeiro turno, mas segue empatado tecnicamente no segundo, aponta pesquisa Meio/Ideia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais, conforme a terceira pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (11).
Na intenção de voto espontânea (em que não é oferecida uma lista com nomes dos candidatos), Lula aparece com 33% e Flávio, com 19%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
O instituto apresentou ainda quatro cenários estimulados de primeiro turno, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados. Lula e Flávio Bolsonaro lideram com folga em todos eles:
- Com Ratinho Jr. (PSD) como terceiro nome, Lula aparece com 40%, Flávio com 34,7% e o governador do Paraná com 9%.
- Quando Eduardo Leite (PSD) substitui Ratinho, os números são Lula 39,6%, Flávio 36,3%, e Leite 4,4%. Romeu Zema (Novo) aparece com 5,8%.
- No cenário com Ronaldo Caiado (PSD), Lula marca 40,3%; Flávio, 35%; e o governador de Goiás, 5,5%.
- Já no cenário sem Flávio e com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula vai a 40,3%, Tarcísio a 35,9% e Zema a 5,1%.
O Meio/Ideia entrevistou 1,5 mil pessoas por meio de entrevistas por telefone entre os dias 6 e 10 de março. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00386/2026.
Segundo turno
No segundo turno, Flávio Bolsonaro se mantém tecnicamente empatado com Lula, aponta a pesquisa Meio/Ideia. Tarcísio também empata com o petista na margem de erro.
Lula tem 47% contra 45% de Flávio. Como a margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, o petista pode ter de 44,5% a 49,5% das intenções de voto, enquanto Flávio pode ter de 42,5% a 47,5%. Na segunda rodada da pesquisa, realizada entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, o resultado era de 45,8% a 41,1%.
Na disputa com os demais pré-candidatos no segundo turno, Lula também venceria em todos os cenários. O resultado mais apertado, no entanto, seria contra Tarcísio, com 46% a 45%. Com Eduardo Leite, o cenário ficaria em 47% a 29%; com Ratinho Jr (PSD), 47% a 41%; contra Ronaldo Caiado (PSD), 46% a 37%; e contra Romeu Zema, a eleição terminaria com 46% a 38%.