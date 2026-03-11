Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 41% de intenções de votos para presidente no segundo turno, aponta Quaest

Com crescimento de três pontos percentuais em relação a fevereiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) aparece empatado com Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisa de intenção de votos para o segundo turno na eleição para presidente.
No levantamento da Quaest, divulgado nesta quarta-feira (11), ambos aparecem com 41%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
No mês anterior, Lula liderava a pesquisa com 43% das intenções de voto. Ele caiu dois pontos percentuais no levantamento mais recente.
Já Flávio Bolsonaro cresceu de 38%, registrado em janeiro e fevereiro, para os 41%. O cenário considera apenas disputa hipotética entre o senador e o atual presidente no segundo turno do pleito.
- Lula: 41%
- Fávio Bolsonaro: 41%
- Branco/Nulo/Não sei: 16%
- Indecisos: 2%
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de março. O nível de confiança é de 95%.
Outro cenários
A Quaest também realizou levantamento de outras seis possibilidades hipotéticas de segundo turno.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em vantagem de intenção de votos em todos estes cenários.
Lula X Ratinho Júnior
Governador do Paraná, Ratinho Júnior aparece nove pontos percentuais atrás de Lula em um possível segundo turno. O político do PSD tem 33% das intenções de voto — redução de dois pontos percentuais com relação a fevereiro.
Lula também apresentou queda neste cenário, passando de 43% das intenções em fevereiro para 42% no levantamento atual. Por outro lado, o número de indecisos ou que cogitam votar em branco ou nulo saltou de 19% para 22%.
- Lula: 42%
- Ratinho Júnior: 33%
- Branco/Nulo/Não sei: 22%
- Indecisos: 3%
Lula X Romeu Zema
Lula também lidera em hipotético segundo turno contra Romeu Zema (Novo). O atual presidente aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o governador de Minais Gerais tem 34%.
Neste cenário, Lula cresceu um ponto percentual com relação a fevereiro e Romeu Zema registrou alta de dois pontos.
Brancos e nulos caiu de 21% para 19%.
- Lula: 44%
- Ratinho Júnior: 34%
- Branco/Nulo/Não sei: 19%
- Indecisos: 3%
Lula X Ronaldo Caiado
Lula cresceu dois pontos percentuais em comparação a fevereiro e chegou a 44% em uma possível disputada com Ronaldo Caiado (PSD), governador de Goiás – que detém 32%, mesmo registrado no mês anterior.
Brancos e nulos registrou queda de um ponto percentual, passando de 22% para 21%. Já o número de eleitores que pensam em votar nulo caiu de 4% para 3%.
- Lula: 44%
- Ronaldo Caiado: 32%
- Branco/Nulo/Não sei: 21%
- Indecisos: 3%
Lula X Eduardo Leite
Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aparece 16 pontos percentuais atrás de Lula em um possível segundo turno. O gaúcho tem 26% das intenções de voto contra 42% do atual presidente.
O índice de eleitores que pensam em votar branco, nulo ou não sabem em votar, é superior ao de Leite: 29% – três pontos percentuais do que em fevereiro.
Enquanto Lula manteve estabilidade com relação ao mês anterior, Leite perdeu dois pontos percentuais.
- Lula: 42%
- Eduardo Leite: 26%
- Branco/Nulo/Não sei: 29%
- Indecisos: 3%
Lula X Aldo Rebelo
A maior diferença está neste cenário, em que Lula surge com 44% das intenções de voto. São 21 pontos percentuais à frente de Aldo Rebelo (DC), que tem 23%.
O número de branco e nulos cresceu três pontos percentuais em comparação com fevereiro, passando de 27% para 30%. Na contramão, Aldo caiu de 25% para os atuais 23% e Lula se manteve estável.
- Lula: 44%
- Aldo Rebelo: 23%
- Branco/Nulo/Não sei: 30%
- Indecisos: 3%
Lula X Renan Santos
A Quaest desta quarta-feira mostra Lula com 43% das intenções de voto em um possível segundo turno contra Renan Santos (Missão). O atual presidente caiu um ponto percentual com relação a fevereiro.
A mesma queda foi observada nas intenções de voto de Renan, que passou de 25% para 24%. Já branco e nulos saltou de 27% para 30%.
- Lula: 43%
- Renan Santos: 24%
- Branco/Nulo/Não sei: 30%
- Indecisos: 3%
Primeiro turno
Ainda com a indefinição de candidatos à presidência, a Quaest testou sete cenários para o primeiro turno. Lula lidera as intenções de votos em todas as possibilidades testadas.
A pesquisa considera, especialmente, a incerteza no PSD, que tem Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado como pré-candidatos.
Cenários testados:
Com Ratinho Júnior
Este é um dos cenário em que Lula aparece com mais vantagem para o segundo colocado, com sete pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro.
- Lula: 37%
- Flávio Bolsonaro: 30%
- Ratinho Júnior: 7%
- Romeu Zema: 3%
- Renan Santos: 1%
- Aldo Rebelo: 1%
- Brancos/Nulos: 16%
- Indecisos: 5%
Com Ronaldo Caiado
Em uma hipotética confirmação do governador de Goiás como candidato do PSD, Lula mantém os sete pontos percentuais para Flávio Bolsonaro no primeiro turno. É a mesma diferença do cenário com Ratinho Júnior.
No entanto, Caiado aparece com três pontos percentuais a menos do que Ratinho em seu cenário hipotético. Lula e Flávio ganham dois pontos percentuais cada.
- Lula: 39%
- Flávio Bolsonaro: 32%
- Ronaldo Caiado: 4%
- Romeu Zema: 2%
- Renan Santos: 1%
- Aldo Rebelo: 1%
- Brancos/Nulos: 16%
- Indecisos: 5%
Com Eduardo Leite
Entre os três possíveis nomes do PSD, o governador do Rio Grande do Sul é o que aparece em maior desvantagem. A Quaest mostra Eduardo Leite com 3% das intenções de voto em um possível primeiro turno.
No cenário com Leite, a margem entre Lula e Flávio cai para três pontos percentuais, ainda com vantagem do petista.
- Lula: 36%
- Flávio Bolsonaro: 33%
- Eduardo Leite: 3%
- Romeu Zema: 3%
- Renan Santos: 2%
- Aldo Rebelo: 2%
- Brancos/Nulos: 15%
- Indecisos: 5%
Sem Romeu Zema, mas com Ratinho Júnior
- Lula: 36%
- Flávio Bolsonaro: 33%
- Ratinho Júnior: 7%
- Renan Santos: 2%
- Aldo Rebelo: 2%
- Brancos/Nulos: 15%
- Indecisos: 5%
Sem representantes do PSD
- Lula: 37%
- Flávio Bolsonaro: 34%
- Romeu Zema: 3%
- Renan Santos: 2%
- Aldo Rebelo: 2%
- Brancos/Nulos: 17%
- Indecisos: 5%
Sem Romeu Zema, mas com Caiado
- Lula: 36%
- Flávio Bolsonaro: 34%
- Ronaldo Caiado: 4%
- Renan Santos: 2%
- Aldo Rebelo: 2%
- Brancos/Nulos: 17%
- Indecisos: 5%
Sem Romeu Zema, mas com Eduardo Leite
- Lula: 36%
- Flávio Bolsonaro: 35%
- Eduardo Leite: 3%
- Renan Santos: 2%
- Aldo Rebelo: 2%
- Brancos/Nulos: 17%
- Indecisos: 5%