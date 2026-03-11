Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 41% de intenções de votos para presidente no segundo turno, aponta Quaest

Lula e Flávio Bolsonaro surgem como principais nomes para a presidência. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Com crescimento de três pontos percentuais em relação a fevereiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) aparece empatado com Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisa de intenção de votos para o segundo turno na eleição para presidente.

No levantamento da Quaest, divulgado nesta quarta-feira (11), ambos aparecem com 41%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Já Flávio Bolsonaro cresceu de 38%, registrado em janeiro e fevereiro, para os 41%. O cenário considera apenas disputa hipotética entre o senador e o atual presidente no segundo turno do pleito.

Lula: 41%

41% Fávio Bolsonaro: 41%

41% Branco/Nulo/Não sei: 16%

16% Indecisos: 2%

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de março. O nível de confiança é de 95%.

Outro cenários

A Quaest também realizou levantamento de outras seis possibilidades hipotéticas de segundo turno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em vantagem de intenção de votos em todos estes cenários.

Lula X Ratinho Júnior

Governador do Paraná, Ratinho Júnior aparece nove pontos percentuais atrás de Lula em um possível segundo turno. O político do PSD tem 33% das intenções de voto — redução de dois pontos percentuais com relação a fevereiro.

Lula também apresentou queda neste cenário, passando de 43% das intenções em fevereiro para 42% no levantamento atual. Por outro lado, o número de indecisos ou que cogitam votar em branco ou nulo saltou de 19% para 22%.

Lula: 42%

Ratinho Júnior: 33%

Branco/Nulo/Não sei: 22%

Indecisos: 3%

Lula X Romeu Zema

Lula também lidera em hipotético segundo turno contra Romeu Zema (Novo). O atual presidente aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o governador de Minais Gerais tem 34%.

Neste cenário, Lula cresceu um ponto percentual com relação a fevereiro e Romeu Zema registrou alta de dois pontos.

Brancos e nulos caiu de 21% para 19%.

Lula: 44%

Ratinho Júnior: 34%

Branco/Nulo/Não sei: 19%

Indecisos: 3%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula cresceu dois pontos percentuais em comparação a fevereiro e chegou a 44% em uma possível disputada com Ronaldo Caiado (PSD), governador de Goiás – que detém 32%, mesmo registrado no mês anterior.

Brancos e nulos registrou queda de um ponto percentual, passando de 22% para 21%. Já o número de eleitores que pensam em votar nulo caiu de 4% para 3%.

Lula: 44%

Ronaldo Caiado: 32%

Branco/Nulo/Não sei: 21%

Indecisos: 3%

Lula X Eduardo Leite

Eduardo Leite e Lula em 2024, durante entregas do programa Minha Casa, Minha Vida em Viamão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aparece 16 pontos percentuais atrás de Lula em um possível segundo turno. O gaúcho tem 26% das intenções de voto contra 42% do atual presidente.

O índice de eleitores que pensam em votar branco, nulo ou não sabem em votar, é superior ao de Leite: 29% – três pontos percentuais do que em fevereiro.

Enquanto Lula manteve estabilidade com relação ao mês anterior, Leite perdeu dois pontos percentuais.

Lula: 42%

Eduardo Leite: 26%

Branco/Nulo/Não sei: 29%

Indecisos: 3%

Lula X Aldo Rebelo

A maior diferença está neste cenário, em que Lula surge com 44% das intenções de voto. São 21 pontos percentuais à frente de Aldo Rebelo (DC), que tem 23%.

O número de branco e nulos cresceu três pontos percentuais em comparação com fevereiro, passando de 27% para 30%. Na contramão, Aldo caiu de 25% para os atuais 23% e Lula se manteve estável.

Lula: 44%

Aldo Rebelo: 23%

Branco/Nulo/Não sei: 30%

Indecisos: 3%

Lula X Renan Santos

A Quaest desta quarta-feira mostra Lula com 43% das intenções de voto em um possível segundo turno contra Renan Santos (Missão). O atual presidente caiu um ponto percentual com relação a fevereiro.

A mesma queda foi observada nas intenções de voto de Renan, que passou de 25% para 24%. Já branco e nulos saltou de 27% para 30%.

Lula: 43%

Renan Santos: 24%

Branco/Nulo/Não sei: 30%

Indecisos: 3%

Primeiro turno

Ainda com a indefinição de candidatos à presidência, a Quaest testou sete cenários para o primeiro turno. Lula lidera as intenções de votos em todas as possibilidades testadas.

A pesquisa considera, especialmente, a incerteza no PSD, que tem Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado como pré-candidatos.

Cenários testados:

Com Ratinho Júnior

Este é um dos cenário em que Lula aparece com mais vantagem para o segundo colocado, com sete pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro.

Lula: 37%

Flávio Bolsonaro: 30%

Ratinho Júnior: 7%

Romeu Zema: 3%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 1%

Brancos/Nulos: 16%

Indecisos: 5%

Com Ronaldo Caiado

Em uma hipotética confirmação do governador de Goiás como candidato do PSD, Lula mantém os sete pontos percentuais para Flávio Bolsonaro no primeiro turno. É a mesma diferença do cenário com Ratinho Júnior.

No entanto, Caiado aparece com três pontos percentuais a menos do que Ratinho em seu cenário hipotético. Lula e Flávio ganham dois pontos percentuais cada.

Lula: 39%

Flávio Bolsonaro: 32%

Ronaldo Caiado: 4%

Romeu Zema: 2%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 1%

Brancos/Nulos: 16%

Indecisos: 5%

Com Eduardo Leite

Entre os três possíveis nomes do PSD, o governador do Rio Grande do Sul é o que aparece em maior desvantagem. A Quaest mostra Eduardo Leite com 3% das intenções de voto em um possível primeiro turno.

No cenário com Leite, a margem entre Lula e Flávio cai para três pontos percentuais, ainda com vantagem do petista.

Lula: 36%

Flávio Bolsonaro: 33%

Eduardo Leite: 3%

Romeu Zema: 3%

Renan Santos: 2%

Aldo Rebelo: 2%

Brancos/Nulos: 15%

Indecisos: 5%

Sem Romeu Zema, mas com Ratinho Júnior

Lula: 36%

Flávio Bolsonaro: 33%

Ratinho Júnior: 7%

Renan Santos: 2%

Aldo Rebelo: 2%

Brancos/Nulos: 15%

Indecisos: 5%

Sem representantes do PSD

Lula: 37%

Flávio Bolsonaro: 34%

Romeu Zema: 3%

Renan Santos: 2%

Aldo Rebelo: 2%

Brancos/Nulos: 17%

Indecisos: 5%

Sem Romeu Zema, mas com Caiado

Lula: 36%

Flávio Bolsonaro: 34%

Ronaldo Caiado: 4%

Renan Santos: 2%

Aldo Rebelo: 2%

Brancos/Nulos: 17%

Indecisos: 5%

Sem Romeu Zema, mas com Eduardo Leite