Lula confirma Alckmin como pré-candidato a vice-presidente na chapa que disputará reeleição

Evento aconteceu no Palácio do Planalto nesta manhã. Reprodução / Youtube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz primeira reunião de 2026 com os ministros na manhã desta terça-feira (31). No encontro, Lula confirmou Geraldo Alckmin (PSB) como pré-candidato a vice-presidente na chapa que disputará a reeleição em 2026.

Com a confirmação do nome de Alckmin, atual vice-presidente da República, repete-se a dobradinha que venceu a eleição em 2022. O político acumulava funções no governo e era também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), cargo que deixará para concorrer à reeleição.

— O companheiro Alckmin que vai ter que deixar o MDIC. Ele vai ter que deixar porque ele será candidato a vice-presidente da República outra vez — afirmou Lula.

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Trocas nos ministérios

A reunião ministerial acontece em meio a trocas no governo. O encontro marca a saída de 14 ministros dos cargos e, conforme Lula, outros quatro devem deixar suas pastas em breve.

Pela legislação, ocupantes de cargos no Executivo precisam sair do governo até 4 de abril para participar do pleito.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, é outro que deixa o cargo para participar das eleições. No lugar dele, Lula confirmou que assume a atual secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior, uma tendência que deve se repetir em outros ministérios.

— Na saída dos ministérios, eu tomei como decisão não ficar colocando ministro novo. Nós temos uma máquina funcionando há três anos e quatro meses, sabe? Ela está funcionando. Quero que nenhum ministério comece tudo outra vez. Temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro. A obrigação de quem vai ficar é concluir, é fazer com que a máquina siga funcionando — afirmou Lula sobre trocas nas pastas.