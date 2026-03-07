Política

PSD

Leite, Ratinho Jr. e Caiado pregam corte de gastos e criticam projeto do fim da escala 6x1

Pré-candidatos à Presidência pelo mesmo partido, os governadores de RS, PR e GO participaram de evento com Gilberto Kassab

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS