Leite, Ratinho Jr. e Caiado pregam corte de gastos e criticam projeto do fim da escala 6x1

Leite, Caiado e Ratinho criticaram políticas do governo Lula. PSD / Divulgação

Eles participaram de um evento promovido pela Fundação Espaço Democrático no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. Na ocasião, também ocorreram as filiações ao PSD de seis deputados estaduais paulistas. O ato foi conduzido pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.

Ao longo do evento, os governadores debateram vários temas. Um deles foram os programas sociais do governo federal e o fim da escala 6x1, aposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o ano eleitoral. Leite e Caiado criticaram a condução do processo, e Ratinho Jr. não falou diretamente, mas abordou o impacto da jornada de trabalho entre os mais jovens — segundo ele, desalentados com o atual governo.

Leite reconheceu que programas sociais são necessários para corrigir desigualdades já existentes, mas defendeu que o foco das políticas públicas deve estar na promoção da igualdade de oportunidades. Segundo o governador, enquanto o Brasil gastou mais de R$ 400 bilhões com programas sociais, destinou cerca de R$ 1 trilhão ao pagamento de juros no ano passado. Para ele, isso demonstra que a "irresponsabilidade fiscal tem um custo elevado" para toda a sociedade. O gaúcho também foi crítico ao projeto do fim da escala 6x1.

— Antes de falar sobre ajustes na carga tributária ou na jornada de trabalho, nós precisamos ganhar produtividade. Se um país que não tem capacidade produtiva comparável a outros países no mundo ousa dar esse passo de maneira demagógica, a gente vai para um caminho de suicídio econômico — disse Eduardo Leite.

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Ronaldo Caiado também criticou Lula diretamente, afirmando que, desde a primeira campanha presidencial, em 1989, o PT promete acabar com a pobreza no Brasil. Segundo o governador goiano, após cerca de 20 anos no poder, o discurso continua sendo repetido todos os anos, sem que a pobreza tenha sido erradicada no país.

— É o tema tipicamente petista. Eles não têm orçamento e não mostram qual vai ser a capacidade orçamentária de arcar com isso. Nós precisamos ouvir pessoas capazes, consistentes, reconhecidas de toda essa economia nacional, para nós podermos dizer quais serão as consequências de um populismo como esse — disse Caiado sobre o projeto da escala 6x1.

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Apesar de não mencionar diretamente o tema, Ratinho Jr. comparou a máquina pública atual a "um grande elefante pesado, lento e que come demais". Ele questionou a necessidade de o Brasil ter 38 ministérios. Segundo o paranaense, muitas pessoas não saberiam sequer listar quais são essas pastas ou quem são os ministros que as comandam.

— Todo dia, ou quase toda semana, todos os anos, a gente vê aumento de imposto, aumento de imposto e aumento da máquina pública — disse Ratinho.