Política

Mandado de Segurança
Notícia

Juvir Costella obtém na Justiça direito de reagendar depoimento à CPI dos Pedágios

Secretário de Transportes do RS, convocado para esta segunda-feira, conseguiu o direito de marcar data e hora para falar à CPI realizada pela Assembleia

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS