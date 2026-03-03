Política

Após operação da PF
Notícia

Justiça Federal manda soltar o ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo

O político havia sido encaminhado à Penitenciária Estadual de Canoas na semana passada. Uma empresária que também havia sido presa durante a ação será liberada na terça-feira

Zero Hora

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