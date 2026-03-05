Política

Em reunião ordinária
Notícia

Grupo do PSB aliado do governo Leite faz renúncia coletiva da direção partidária

Movimento foi anunciado pelo ex-deputado José Stédile, que era presidente da comissão provisória da sigla. Grupo de Beto Albuquerque retoma controle partidário

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS