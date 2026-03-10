Política

Avaliação

Governo Lula é considerado ruim ou péssimo por 40% e como ótimo ou bom por 33%, segundo pesquisa Ipsos-Ipec

Percepção negativa do presidente segue estável em relação à pesquisa de dezembro. Já a avaliação positiva oscilou de 30% para 33% entre os dois levantamentos

Zero Hora

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