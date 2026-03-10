Governo Lula é considerado ruim ou péssimo por 40% e como ótimo ou bom por 33%, segundo pesquisa Ipsos-Ipec

Percentual dos que reprovam o governo Lula se manteve no mesmo patamar pela segunda pesquisa seguida. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Nova pesquisa do instituto Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira (10), mostra que 40% dos brasileiros reprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República. Os que aprovam correspondem a 33%.

Comparada com a pesquisa anterior, divulgada em dezembro, a desaprovação se manteve em 40%, enquanto a aprovação oscilou um três pontos percentuais para cima, indo de 30% para 33%.

Grupos

Entre os grupos que possuem melhor avaliação positiva de Lula, estão as pessoas com 60 anos ou mais (41%), os moradores do Nordeste (45%), os menos escolarizados (46%), os que recebem até um salário mínimo (40%) e os católicos (39%).

Já os que mais rejeitam o petista são os homens (43%), os que recebem mais de cinco salários mínimos (57%), os mais instruídos (48%) e os evangélicos (51%).

O instituto Ipsos-Ipec entrevistou presencialmente 2 mil eleitores em 131 municípios entre os dias 5 e 9 de março. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

56% afirmam não confiar em Lula

A pesquisa mostra também que 56% dos brasileiros dizem não confiar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os que afirmam acreditar nele são 40%.

Comparado com a pesquisa anterior divulgada pelo instituto, em dezembro, o índice dos que dizem não confiar no petista se manteve em 56%. Já os que declaram ter confiança no chefe do Executivo federal também se manteve na mesma marca (40%).

Piores desempenhos