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Bloco 2
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Governo do RS pretende relançar concessão de rodovias do Vale do Taquari e do Norte até o fim de março

Expectativa é realizar leilão entre maio e junho. Piratini também revê planejamento para o bloco 1

Gabriel Jacobsen

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