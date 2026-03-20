Governo do RS pretende relançar concessão de rodovias do Vale do Taquari e do Norte até o fim de março

RS-453 faz parte do pacote de concessão do bloco 2. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul vai publicar, até o fim de março, o novo edital para concessão do bloco 2 de rodovias, no Vale do Taquari e no norte do Estado. O pacote inclui trechos das estradas RS-128, RS-129, RS-130, RS-135, RS-453 e RS-324.

A última etapa para relançar o edital foi cumprida nesta sexta-feira (20), com a divulgação, no Diário Oficial, da aprovação das mudanças na modelagem da concessão por parte do Conselho Gestor do Programa de Concessões e PPPs. De acordo com a Secretaria Gaúcha da Reconstrução (SGR), agora faltam apenas trâmites internos para a publicação do novo edital.

O primeiro edital para conceder o bloco 2 foi suspenso no início de março, após uma recomendação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) para mudanças na modelagem. O leilão foi suspenso oito dias antes da data marcada, 13 de março.

O novo edital terá mudanças, entre as quais se destaca o chamado risco de demanda. Isso significa que, se o movimento previsto para a rodovia for 10% menor do que o estimado, o poder público terá de subsidiar o valor da tarifa de pedágio — repassando dinheiro para a concessionária.

Por outro lado, se o edital estiver subestimando o movimento real na rodovia e o tráfego for 10% maior do que o previsto, o cenário se inverte. Neste caso, o risco de demanda fará a empresa concessionária reduzir proporcionalmente o preço do pedágio.

Com as alterações, a tarifa por quilômetro cairá R$ 0,01 — de R$ 0,19 para R$ 0,18. Segundo o governo, a economia será de R$ 2,19 a cada 100 quilômetros percorridos.

Em se confirmando o relançamento do edital até o fim de março, o leilão deve ser realizado entre maio e junho; e o contrato, assinado até outubro.

Bloco 1 também terá mudanças

O projeto de concessão do bloco 1 também está sendo alterado pelo governo do Estado, com o objetivo de reduzir o valor da tarifa e, assim, atender aos pedidos de entidades empresariais e setores políticos.

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Em evento, no fim de fevereiro, na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do RS (Setcergs), o governador Eduardo Leite indicou ao menos cinco mudanças no projeto de concessão de rodovias da Região Metropolitana, do Litoral e de parte da Serra. O objetivo é que o valor de pedágio caia R$ 0,02 por quilômetro rodado.