Fernando Haddad confirma saída do Ministério da Fazenda na sexta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quarta-feira (18) que deixará o Ministério da Fazenda na sexta (20).
O ministro já havia sinalizado que esta seria a sua última semana à frente da pasta, sem especificar o dia em que deixaria o cargo oficialmente.
Na ocasião, ele afirmou que uma conversa sobre uma possível candidatura está em curso com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e a ministra Simone Tebet, mas não confirmou para qual cargo deve concorrer.
Segundo o g1, o ministro deve concorrer ao governo do Estado de São Paulo.
O atual secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, deve assumir o comando do ministério.
Haddad ocupou o cargo por três anos e em dezembro já havia sinalizado o seu desejo de deixar o cargo.