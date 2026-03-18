Fernando Haddad confirma saída do Ministério da Fazenda na sexta-feira

Haddad ficou pouco mais de três anos a frente do cargo. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quarta-feira (18) que deixará o Ministério da Fazenda na sexta (20).

O ministro já havia sinalizado que esta seria a sua última semana à frente da pasta, sem especificar o dia em que deixaria o cargo oficialmente.

Na ocasião, ele afirmou que uma conversa sobre uma possível candidatura está em curso com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e a ministra Simone Tebet, mas não confirmou para qual cargo deve concorrer.

Segundo o g1, o ministro deve concorrer ao governo do Estado de São Paulo.

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