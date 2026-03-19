Fernando Haddad anuncia pré-candidatura ao governo de São Paulo

Fernando Haddad comandou o Ministério da Fazenda por três anos. Diogo Zacarias / Divulgação

Fernando Haddad anunciou, nesta quinta-feira (19), pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo nas eleições de outubro. A informação foi confirmada em evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, segundo o jornal O Globo.

Mais cedo, Haddad confirmou que sairá do Ministério da Fazenda nesta sexta-feira (20). A decisão de deixar a pasta já havia sido sinalizada por ele em dezembro do ano passado. O atual secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, assume o comando do ministério, conforme confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em São Paulo de abertura da 17ª Caravana Federativa nesta quinta.

— Queria cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí, levanta para as pessoas conhecerem o Dario. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Olha bem para a cara dele, que é dele que vocês vão cobrar muitas coisas — afirmou o presidente.

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Trajetória de Haddad

Fernando Haddad assumiu o cargo em janeiro de 2023, nomeado pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva no início do seu terceiro mandato.

Professor de Ensino Superior, Haddad já havia sido Ministro da Educação entre 2005 e 2012. Além disso, ele também foi prefeito da cidade de São Paulo entre 2013 e 2016.

Nas eleições de 2018 concorreu para presidente da República, perdendo para o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno.