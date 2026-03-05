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Ex-assessor parlamentar da Câmara de Porto Alegre é preso por suspeita de desviar cerca de R$ 1 milhão de emendas parlamentares

Vinícius de Araújo Pacheco, e a esposa dele, Renata Bernardes Kehl, tornaram-se réus em 2025 e havia risco de fuga, segundo as autoridades

Adriana Irion

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Carlos Rollsing

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