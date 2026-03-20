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Está por dentro de tudo que aconteceu no caso Master? Confira os principais destaques da semana

Preso por suspeita de comandar esquema de fraude, Daniel Vorcaro foi transferido para cela na sede da Polícia Federal. Banqueiro negocia acordo de delação premiada

Zero Hora

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