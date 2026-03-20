Está por dentro de tudo que aconteceu no caso Master? Confira os principais destaques da semana

Banco Master foi liquidado em 2025. MAURO PIMENTEL / AFP

A transferência do empresário para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, na quinta (19), levantou a possibilidade de que o banqueiro faça um acordo de delação premiada. As conexões de Vorcaro com o mundo político e o sistema financeiro indicam o teor explosivo do eventual relato sobre a fraude que, segundo as investigações, teria provocado um rombo de R$ 50 bilhões.

O assunto foi um dos mais debatidos ao longo da semana, com repercussões no STF, no Congresso e também no governo do Distrito Federal.

Confira, nesta reportagem, os principais acontecimentos relacionados ao caso Master nos últimos dias:

Segunda, 16

O Banco de Brasília (BRB) definiu uma estratégia para cobrir o rombo deixado pelo Master nas contas da instituição. O plano, que previa a venda de imóveis públicos do governo do DF, foi parar na Justiça.

Banco de Brasília chegou a negociar compra do Master. Joédson Alves / Agência Brasil

Terça, 17

Ainda na segunda, o STF proibiu o acesso a informações pessoais de Vorcaro armazenadas na CPMI do INSS. A situação escalou na terça, quando a comissão passou a apurar a suspeita de vazamento de dados e do ingresso de uma câmera na sala-cofre onde o conteúdo estava guardado.

No mesmo dia, o Banco Central decretou a liquidação de uma instituição do Grupo Master que atuava com operações de crédito.

Sala-cofre armazena dados sigilosos de Vorcaro. Geraldo Magela / Agência Senado

Quarta, 18

O ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, autorizou a prorrogação do inquérito que investiga a fraude do banco. A Polícia Federal terá mais 60 dias para analisar o caso.

No mesmo dia, a PF foi procurada pelo advogado José Luís Oliveira Lima, que representa Vorcaro, para falar sobre o interesse do banqueiro em firmar um acordo de delação premiada.

Mendonça prorrogou inquérito após pedido da PF. Rosinei Coutinho/STF / Divulgação

Quinta, 19

Na quinta, o ministro Gilmar Mendes anulou uma quebra de sigilo envolvendo o caso Master aprovada pela CPI do Crime Organizado. No mesmo dia, o ministro Flávio Dino cobrou explicações sobre emendas parlamentares ligadas a aliados do banqueiro Daniel Vorcaro.

No Congresso, a CPMI do INSS aprovou os convites para depoimentos do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do ex-chefe da autarquia Roberto Campos Neto.

Ao fim da quinta-feira, foi confirmada a transferência de Vorcaro de um presídio federal para a Superintendência da PF.

Vorcaro foi transferido para a sede da PF. Secretaria da Administração Penitenciária de SP / Divulgação

Sexta, 20

Nesta sexta, confirmada a transferência de Vorcaro, as atenções se voltaram para a possibilidade de delação premiada.

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