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Escritório de esposa do ministro Alexandre de Moraes diz que fez 94 reuniões com o Banco Master e emitiu 36 pareceres

Contrato durou de fevereiro de 2024 a novembro de 2025. Em nota, gabinete de Viviane Barci de Moraes diz que eram discutidas questões sobre compliance, regulação, proteção de dados e crédito

Estadão Conteúdo

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