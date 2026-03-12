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Erika Hilton processa Ratinho por transfobia: "Sempre serei mulher", e ele, "um rato"

Ação criminal aconteceu após comentários do apresentador sobre a parlamentar presidir Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados

Júlia Ozorio

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