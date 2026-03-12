Erika Hilton processa Ratinho por transfobia: "Sempre serei mulher", e ele, "um rato"

Deputada se tornou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, em Brasília. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) afirmou nas redes sociais nesta quinta-feira (12), que está processando o apresentador Ratinho, do SBT, por transfobia.

A ação criminal aconteceu após ele afirmar, na quarta-feira (11), no seu programa no SBT, que "ela não é mulher, ela é trans". A declaração foi feita por Ratinho durante comentário sobre a eleição da deputada para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, em Brasília.

"Sim, estou processando o apresentador Ratinho", escreveu no X e Instagram. "Eu sou e sempre serei uma mulher. Este apresentador é e sempre será um rato", acrescentou.

Danos coletivos

Conforme o g1, a deputada também pediu uma indenização de R$ 10 milhões ao apresentador na esfera civil por danos morais coletivos. O valor será direcionado a projetos de proteção a mulheres vítimas de violência de gênero.

"O que o apresentador cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim. Ratinho interrompeu seu programa pra dizer que mulheres trans não são mulheres, que mulheres que não menstruam não são mulheres, que mulheres que não têm útero não são mulheres e que mulheres que não têm filhos não são mulheres", continua a manifestação da deputada no Instagram.

O que diz o SBT

Em nota enviada à imprensa, o SBT informou que "repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito" e que as declarações do apresentador "não representam a opinião da emissora". Veja na íntegra: