Política

"Preocupação com a ordem"
Notícia

Entidades de imprensa criticam decisão de Moraes que determinou busca e apreensão contra jornalista no Maranhão

De acordo com a investigação, Luís Pablo teria monitorado os deslocamentos do carro oficial utilizado pelo ministro Flávio Dino e seus familiares 

Agência Brasil

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