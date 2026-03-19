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Embate institucional
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Entenda os efeitos de duas decisões do STF sobre as CPIs que investigam o caso Master

Gilmar Mendes anulou quebra de sigilo aprovada por parlamentares, enquanto Flávio Dino cobrou explicações sobre emendas ligadas a aliados do banqueiro Daniel Vorcaro

Zero Hora

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