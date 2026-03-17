Política

Operação Sem Desconto
Notícia

Entenda como o nome de Lulinha aparece na investigação da PF sobre a fraude do INSS

Filho do presidente Lula viajou a Portugal com passagens aéreas e despesas custeadas pelo Careca do INSS. Quebra de sigilo fiscal e telefônico será julgada pelo plenário do STF

Rodrigo Celente

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS