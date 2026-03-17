Entenda como o nome de Lulinha aparece na investigação da PF sobre a fraude do INSS

Fábio é o filho primogênito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ex-primeira-dama Marisa Letícia. DIDA SAMPAIO / AGÊNCIA ESTADO

A Polícia Federal, no âmbito da Operação Sem Desconto, apura, desde o ano passado, desvios bilionários em aposentadorias e pensões do INSS. Ao longo da investigação, a PF encontrou menções ao nome de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os investigadores da Polícia Federal ressaltam que, até o momento, as referências partiram de terceiros. Não há, nesta fase, prova de participação direta ou assinatura de Lulinha nos atos ilícitos do inquérito. O filho do presidente não é investigado formalmente nem foi alvo direto de operações.

Mensagens interceptadas

A Polícia Federal encontrou mensagens entre o Antônio Carlos Camilo Antunes — o Careca do INSS — e a empresária Roberta Luchsinger em que mencionam repasses para o "filho do rapaz", que a PF suspeita ser uma referência a Fábio Luís. Além disso, a PF apreendeu um envelope com a empresária onde estava o nome dele para receber a encomenda durante uma fase da operação ao cumprir um mandado de busca e apreensão. Roberta é amiga do filho de Lula e mantinha relações pessoais e de negócios com o Careca e outras pessoas ligadas a ele. A empresária nega irregularidades.

A empresa de Luchsinger (RL Consultoria) recebeu R$ 1,5 milhão (em cinco parcelas de R$ 300 mil) da empresa do Careca (Brasília Consultoria). Os pagamentos de R$ 300 mil mensais seriam, segundo apuração preliminar, pagamentos para Lulinha.

Em diálogos interceptados pela PF em dezembro do ano passado, Roberta alerta o Careca sobre a apreensão do envelope com o nome de Lulinha e o orienta a "sumir" com aparelhos celulares.

Segundo o depoimento de uma testemunha, a relação financeira não visava as fraudes no INSS diretamente, mas sim o tráfico de influência. Lulinha teria sido acionado para fazer lobby junto ao Ministério da Saúde em favor da empresa World Cannabis (do Careca).

O Careca chegou a ser recebido no Ministério no início de 2025, mas nenhum contrato foi assinado antes da deflagração da Operação Sem Desconto.

Embate na CPI do INSS

Em dezembro, a CPI do INSS rejeitou uma convocação de Lulinha. Na ocasião, o presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), chegou a afirmar que o filho de Lula teria sido contratado para atuar como uma espécie de lobista em favor de Antunes.

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À época, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) afirmou que os pedidos de convocação estavam baseados em narrativas políticas e que não havia "nenhuma prova documental" ou indícios que conectem Lulinha ao Careca do INSS.

Quebra de sigilo

Em fevereiro, em uma nova ofensiva da oposição, a CPI do INSS aprovou, numa sessão tumultuada, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís para rastrear possíveis repasses diretos ou indiretos vindos das associações de fachada geridas pelo "Careca".

No dia 5 de março, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a quebra dos sigilos bancários e fiscal do filho do presidente. A decisão foi uma extensão da medida tomada um dia antes, quando o magistrado acatou o pedido de anulação feito pela empresária Roberta Luchsinger, amiga do filho do presidente Lula.Na sexta-feira passada, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, pediu um destaque no julgamento sobre a quebra de sigilos do filho do presidente Lula.

Com o pedido de Gilmar, a análise do caso é retirada do plenário virtual e será realizada pelo plenário físico da Corte em uma data ainda não definida.

A defesa de Lulinha tenta anular a decisão da CPI, argumentando falta de fundamentação técnica e perseguição política, enquanto a comissão afirma que os indícios de transações financeiras atípicas justificam a medida.

Movimentações financeiras

Conforme reportagem do jornal O Globo, publicada no início do mês, Fábio Luís Lula da Silva movimentou R$ 19,5 milhões em quatro anos. Os valores constam da quebra de sigilo aprovada pela CPI do INSS de Lulinha e se referem a débitos e créditos em uma conta no Banco do Brasil entre 3 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro deste ano.

Viagem internacional

Na última segunda-feira, a defesa de Fábio Luís admitiu, em petição enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes (o Careca do INSS) custeou passagens aéreas e despesas de uma viagem de Lulinha a Portugal.

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Os advogados sustentam que o pagamento não configura crime, alegando que se tratou de uma cortesia baseada em uma relação de amizade de longa data entre ambos, sem contrapartida de benefícios públicos.

A PF apura se os valores utilizados para o pagamento dessas despesas têm origem nos desvios bilionários do INSS.

Mudança para o Exterior

Relatórios da Polícia Federal apontaram preocupação com a movimentação logística de Fábio Luís para o Exterior. Os investigadores registraram no inquérito que a saída do país poderia configurar uma tentativa de "evasão" para evitar o alcance das medidas judiciais em curso no âmbito da investigação sobre as fraudes previdenciárias.

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Lulinha se mudou para Madri, capital da Espanha, no ano passado, antes da deflagração da operação da PF. A mudança foi planejada para trabalhar na área de tecnologia.

Quem é Fábio Luis Lula da Silva

Nascido em São Bernardo do Campo (SP), Fábio Luís, 51 anos, é o primogênito de Lula com a ex-primeira-dama Marisa Letícia e integra o grupo de cinco filhos do presidente. Formado em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista (Unip), iniciou a vida profissional longe do empresariado.

Um de seus primeiros trabalhos foi como monitor no Zoológico de São Paulo, função exercida antes de ganhar notoriedade pública. A mudança de trajetória ocorreu no início dos anos 2000, quando passou a atuar como empresário.

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Nesse período, seu nome ficou associado à Gamecorp, empresa de conteúdo multimídia que posteriormente adotou o nome G4 Entretenimento. A companhia chegou a operar a PlayTV, canal de TV por assinatura voltado ao público jovem e ao universo dos games, que teve entre parceiros e patrocinadores empresas como Itaú e Samsung e chegou a liderar o Ibope em seu segmento.

O crescimento da empresa, impulsionado por aportes relevantes de grupos de telecomunicações, especialmente a Telemar/Oi, colocou o filho do presidente no centro de questionamentos que se arrastaram por anos.