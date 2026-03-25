Embraer apresenta o F-39E Gripen, primeiro caça produzido no Brasil

Presidente Lula batizou o caça F-39E Gripen durante evento de apresentação em São Paulo. GERSON AKIRA FUJIKI / Embraer

O primeiro caça F-39E Gripen produzido no Brasil foi apresentado nesta quarta-feira (25) no Aeródromo Embraer Unidade Gavião Peixoto, em São Paulo (SP). O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades. A aeronave supersônica tem fabricação da Embraer e da empresa sueca Saab.

De acordo com o Planalto, a produção da aeronave em território nacional representa um marco que insere o Brasil em "um seleto grupo de nações" com capacidade para desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade — algo inédito na América Latina.

Durante a visita, Lula foi apresentado também ao carro voador eVTOL. O protótipo de veículo aéreo 100% elétrico decola e pousa verticalmente e foi desenvolvido por uma empresa subsidiária da Embraer, a Eve Air Mobility.

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Lula não discursou durante o evento. Nas redes sociais, o presidente publicou um vídeo voando ao lado da nova aeronave.

F-39E Gripen

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o desenvolvimento do caça F-39E Gripen no Brasil trará uma série de vantagens para o país. O veículo deve fortalecer a soberania aérea, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros e impulsionando a Base Industrial de Defesa (BID), uma vez que o contrato prevê transferência de tecnologia e qualificação de profissionais brasileiros

Segundo a FAB, muitos empregos serão gerados a partir deste projeto que integra a indústria nacional à cadeia global do setor. O programa já gerou mais de 2 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos.

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Inovação, tecnologia e defesa

Presente no evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin lembrou que o governo federal disponibilizou, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 108 bilhões para projetos com foco em inovação.

— Quem domina tecnologia, domina o futuro — disse Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. — A indústria de defesa é um seguro para a soberania nacional, além de vanguarda do desenvolvimento industrial.

O ministro da Defesa, José Múcio, destacou entre as vantagens de se produzir o caça no Brasil o acesso às tecnologias de ponta, o que, segundo ele, impacta de forma positiva a indústria nacional.

— Ao investir em defesa, nossa indústria registra um marco de amadurecimento e competência, permitindo ao Brasil se posicionar como o maior polo produtor da América Latina. Consolidará também nosso poder dissuasório, ampliando a capacidade de garantir a soberania nacional e a segurança regional — discursou o ministro.

Novo capítulo da aviação

Para o comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, a entrega da aeronave supersônica representa um marco. Segundo ele, a apresentação da aeronave consolida a transição do planejamento à execução, bem como da expectativa à realidade, disse ao lembrar que, das 36 aeronaves adquiridas, 15 serão produzidas em instalações brasileiras, o que favorecerá uma cadeia produtiva de elevado valor agregado.