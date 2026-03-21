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Ao lado de Leite
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Em visita a Porto Alegre, Kassab diz que candidato do PSD à Presidência sai até fim do mês

Presidente nacional do partido elogiou a gestão do governador Eduardo Leite e disse que o gaúcho ainda será presidente

Fábio Schaffner

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