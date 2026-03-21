Em visita a Porto Alegre, Kassab diz que candidato do PSD à Presidência sai até fim do mês

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD (E), e o governador Eduardo Leite (D). Mauricio Tonetto / Divulgação

A escolha do candidato do PSD à Presidência da República ficará para os próximos dias. Em visita a Porto Alegre neste sábado (21), o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, evitou antecipar qualquer anúncio.

Ao lado do governador Eduardo Leite, que disputa a indicação partidária com os governadores Ratinho Jr (PR) e Ronaldo Caiado (GO), Kassab elogiou a gestão estadual e disse que o gaúcho ainda será presidente.

— Em alguns dias o PSD vai escolher quem vai ser seu candidato à Presidência da Republica — disse Kassab, interrompido por gritos de "Eduardo" que ecoavam na plateia.

— Entre esses três nomes, a hipótese Eduardo é forte — completou Kassab.

O dirigente esteve em Porto Alegre para abonar uma leva de filiações ao partido. Entre as novas adesões, estão dois deputados federais (Lucas Redecker, ex-PSDB, e Heitor Schuch, ex-PSB) e quatro estaduais (Nadine Anflor, Neri, o Carteiro e Pedro Pereira, egressos do PSDB, e Elton Weber, ex-PSB), além de 13 prefeitos e vices. No total, 26 pessoas assinaram ficha na legenda.

Desde as 9h, mais de mil militantes lotavam um auditório da Fecomércio, na zona norte da Capital. Segurando bandeiras, eles usavam camisetas com o nome de pré-candidatos a deputado estadual e federal. Alguns tinham na vestimenta a frase "PSD equilibra o Brasil entre os polos".

Leite chegou pouco depois das 10h, acompanhado de Kassab e do líder do partido na Câmara, Antônio Brito (BA). Tão logo entrou no salão, foi recebido aos gritos de "um, dois, três, quatro, cinco, mil, queremos Eduardo presidente do Brasil".

Ao final do evento, Kassab falou rapidamente com a imprensa. Segundo o presidente do PSD, a escolha levará em conta vários critérios e será feita após consulta a lideranças e dirigentes do partido.

— Vamos procurar um resultado consensual. É uma avaliação política, não apenas pesquisa. Perspectivas, quem são os adversários, propostas, experiências anteriores — afirmou.

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Kassab disse ainda que não está procurando outros partidos em busca de uma aliança e não descartou o lançamento de uma chapa pura à Presidência.

Pouco antes da entrevista de Kassab, Leite fez o discurso de encerramento. Após elencar realizações de seu governo, elogiou o vice Gabriel Souza, pré-candidato a governador, e garantiu estar pronto para disputar o Palácio do Planalto.

— Se me deixarem ter a bola no pé, eu entro em campo com energia para ganhar essa eleição. Vou dar o sangue para ser o melhor candidato e o melhor presidente. Mas se não for eu, vou me entregar nessa campanha como se fosse a minha — afirmou.

Leite concluiu convocando a militância a eleger a maior bancada na Assembleia Legislativa, uma numerosa bancada de deputados federais, o governador do Estado e o presidente da República.