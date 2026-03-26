Em meio a impasse, presidente da CPI do INSS anuncia continuidade dos trabalhos 

Viana é presidente da CPI do INSS. Carlos Moura / Agência Senado/Divulgação

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana, anunciou nesta quinta-feira (26) a continuidade dos trabalhos do colegiado. A decisão é analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta tarde.

O senador argumentou que já terminou o prazo de 48 horas concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se manifestar sobre o caso.

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Como Alcolumbre não se manifestou, o presidente da CPI mista deu continuidade às sessões do colegiado.

— Decisão judicial a gente não questiona, exatamente o que nós temos feito. Em nome dos aposentados dos órfãos e das viúvas de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPI — declarou Viana.

Mendonça atendeu ao pedido de liminar feito pelo presidente da comissão. Segundo o senador, há omissão de Alcolumbre e da Mesa Diretora do Senado ao não receberem o requerimento de prorrogação, que, segundo Carlos Viana, preenche os requisitos legais.

Entenda o impasse

O ministro André Mendonça determinou, na segunda-feira, que a comissão fosse prorrogada e deu 48 horas para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oficializar decisão.

A liminar de Mendonça estabelecia que, se a determinação não fosse cumprida, a presidência da comissão assumiria a decisão

Como Alcolumbre não se manifestou até o momento, o presidente da CPI do INSS, Carlos Viana, anunciou a prorrogação dos trabalhos da comissão por 120 dias

por 120 dias Na tarde desta quinta-feira (26), o plenário do STF se reúne e define se mantém ou derruba a decisão do ministro André Mendonça que prorrogou a CPI do INSS

Se o plenário do Supremo derrubar a decisão de Mendonça, os trabalhos serão encerrados no sábado (28).

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