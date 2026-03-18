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Descumprimento da tabela
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Em meio a ameaças de greve de caminhoneiros, governo anuncia medidas para fiscalizar preço do frete

Ministério dos Transportes informou que empresas que não obedecerem o piso poderão ser suspensas

Zero Hora

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