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Em ato de filiação de lideranças, Kassab mantém mistério sobre candidatura do PSD à Presidência

Presidente nacional do partido, Gilberto Kassab esteve em Porto Alegre neste domingo, mas não deu pistas se irá escolher Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado para concorrer ao Palácio do Planalto 

Carlos Rollsing

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