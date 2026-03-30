Em ato de filiação de lideranças, Kassab mantém mistério sobre candidatura do PSD à Presidência

Eduardo Leite, Frederico Antunes, Gabriel Souza, Ernani Polo e Germano Rigotto em ato de filiação de deputados ao PSD. Gustavo Mansur / Divulgação

Pela segunda vez em nove dias, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, esteve em Porto Alegre para um ato político, neste domingo (29), mas ainda não foi desta vez que ele escreveu o capítulo final da novela da escolha do candidato do partido à Presidência da República.

Pouco depois das 19h30min, Kassab chegou acompanhado do governador Eduardo Leite ao Hotel Deville, na zona norte de Porto Alegre, para um evento de filiação de lideranças políticas. Logo na primeira manifestação, ele despistou sobre quem escolherá para disputar o Palácio do Planalto: Leite ou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Kassab disse que tomará a decisão nos próximos dias, sem se comprometer com uma data. Questionado sobre o critério que irá adotar, foi monossilábico: "político".

— Caiado tem um perfil de pessoa mais experiente, esse é um ponto relevante. Eduardo Leite é o jovem mais talentoso na vida pública brasileira. Os dois são muito preparados. A decisão será anunciada proximamente. Vamos aguardar as últimas consultas e avaliações — afirmou Kassab.

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No discurso durante o ato, ele manteve o suspense.

— Estamos na iminência de uma decisão difícil. Eu posso afirmar para vocês: ou agora ou em breve o Eduardo vai ser presidente da República — tergiversou Kassab, arrancando reação do público, que passou a entoar "agora, agora, agora".

Na sua primeira fala diante de lideranças e militantes que lotaram um salão do hotel, Leite disse que o foco do ato deveria ser colocado sobre "as filiações". Foi a senha definitiva de que não sairia qualquer anúncio sobre disputa presidencial naquele momento.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, estava próximo de ser confirmado como candidato do PSD à Presidência, mas, de forma surpreendente, anunciou desistência no dia 23. Caiado inicialmente disparou como favorito para herdar a vaga, mas Leite equilibrou a disputa nos últimos dias, sobretudo com o apoio de setores empresariais.

No ato político, o PSD filiou três deputados estaduais: Ernani Polo e Frederico Antunes, egressos do PP, e Aloísio Classmann, que deixou o União Brasil.

— O PSD será o maior partido do Rio Grande do Sul — projetou Leite, mirando as próximas eleições.

O diretório gaúcho da sigla está, no momento, com nove deputados estaduais e três federais. Polo deverá ser confirmado candidato a vice-governador na chapa liderada por Gabriel Souza (MDB), que participou do ato. Frederico, líder do governo Leite na Assembleia Legislativa nos dois mandatos, será lançado candidato ao Senado.

Kassab saudou Leite pelo salto do PSD gaúcho, que até o ano passado era uma sigla de representação diminuta no cenário regional.