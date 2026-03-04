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"Ela não pediu desculpa ainda", diz deputado Frederico Antunes após interromper fala de Luciana Genro em comissão sobre pacote antifeminicídio

Parlamentar foi interrompida após pedir a palavra e dar início a uma fala sobre o mérito do projeto

Paulo Rocha

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