Eduardo Bolsonaro tem 15 dias para apresentar defesa em processo por abandono de cargo na PF

Eduardo Bolsonaro está afastado do cargo como escrivão da PF desde fevereiro deste ano. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi formalmente citado, nesta segunda-feira (16), no processo administrativo aberto pela Polícia Federal que apura possível abandono do cargo de escrivão. A partir disso, Eduardo tem 15 dias para apresentar a sua defesa à comissão responsável pela apuração.

A citação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), salientando que Eduardo está em "lugar incerto e não sabido". O ex-deputado é alvo de um processo administrativo disciplinar instaurado em 27 de janeiro para apurar faltas injustificadas.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Eduardo deixou o país alegando estar sendo perseguido pela Justiça e teve o mandato cassado por faltas na Câmara dos Deputados.

Ele é réu por coação no curso do processo da trama golpista em razão de sua atuação nos Estados Unidos por sanções contra autoridades brasileiras e por tarifas impostas ao Brasil. Eduardo teria atuado para tentar evitar que o pai fosse julgado.