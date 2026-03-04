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Dino suspende quebra de sigilos bancário e fiscal de empresária amiga de Lulinha

Decisão do magistrado confronta pedido aprovado na CPI do INSS no dia 26 de fevereiro. Roberta Luchsinger é uma das investigadas

Zero Hora

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