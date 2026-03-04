Dino suspende quebra de sigilos bancário e fiscal de empresária amiga de Lulinha

Decisão de Dino foi publicada nesta quarta-feira. Gustavo Moreno/STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flavio Dino determinou, nesta quarta-feira (4), a suspensão da quebra de sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Luchsinger.

A empresária é investiga pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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A decisão de Dino atende a pedido da defesa de Roberta, que alega constrangimento ilegal da empresária. A medida havia sido aprovada pela CPI no dia 26 de fevereiro.

Dino argumenta que a decisão da CPI violou o devido processo constitucional. O magistrado explica que foram aprovados 87 requerimentos de uma única vez, observando que as solicitações consideradas invasivas, como quebras de sigilo, devem ser submetidas a fundamentação individualizada.

Apesar disso, o magistrado destaca que caso a CPI realize nova sessão e analise o caso de forma individualizada, não haverá problemas.