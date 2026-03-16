Dino retira aposentadoria compulsória como pena máxima a magistrados

Flávio Dino afirmou que perda de mandato de juiz deve ser aprovada pelo CNJ. Ton Molina / STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, decidiu nesta segunda-feira (16) que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deverá aplicar a perda do cargo de magistrado como a maior punição por violações disciplinares, deixando de lado a aposentadoria compulsória em casos graves.

Antes da decisão de Dino, a aposentadoria compulsória, que afastava o magistrado mas garantia a remuneração proporcional ao tempo de serviço, era considerada a "pena máxima" administrativa. A medida está prevista na Lei Orgânica da Magistratura para juízes que cometem infrações graves.

"Não faz mais sentido que os magistrados fiquem imunes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar, com a repudiada e já revogada 'aposentadoria compulsória punitiva", apontou o ministro. Dino afirma ainda que a perda do cargo precisa ser aprovada no CNJ e, na sequência, enviada ao STF para julgamento.