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Dino defende STF e diz que Corte "acerta mais do que erra"

Defesa do Supremo ocorre no momento em que aos ministros Toffoli e Moraes são criticados pelo suposto relacionamento pessoal com Vorcaro, do Banco Master

Agência Brasil

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