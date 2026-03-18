"Diligências imprescindíveis": o que motivou a prorrogação do inquérito do Master

Quantidade de material apreendido teria motivado pedido da Polícia Federal. Paulo Pinto / Agência Brasil

Em decisão publicada nesta quarta-feira (18), o ministro André Mendonça prorrogou por mais 60 dias o inquérito do caso do Banco Master. O relator da investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF).

O despacho que confirma a decisão não fornece detalhes do pedido da PF. No entanto, fala em "diligências reputadas imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos".

Segundo o g1, a quantidade de material a ser analisado e periciado motivou o pedido de ampliação do prazo da investigação. Policiais federais citam documentos, computadores e celulares apreendidos. Mais de 100 telefones foram recolhidos nas três fases da operação que apura o escândalo do Master.

— Nós vamos investigar e fazer o nosso trabalho até o fim. Nós não vamos ser intimidados por ninguém, por quem quer que seja — disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em evento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) nesta quarta.

Eventual delação

Em paralelo ao avanço das investigações, a PF foi procurada pelo advogado José Luís Oliveira Lima, que representa Daniel Vorcaro, para falar sobre o interesse do banqueiro em firmar um acordo de delação premiada. Conforme apurou a TV Globo, o advogado afirmou que o empresário se compromete a entregar todas as informações, sem poupar ninguém.

Vorcaro trocou a equipe de defesa no último dia 13, justamente para negociar um acordo de delação premiada. Seu antigo advogado era contrário à possibilidade.

Vorcaro passou a ser representado pelo advogado José Luís Oliveira Lima. Banco Master / Divulgação

No programa Conversas Cruzadas, de GZH, especialistas analisaram a eventual delação de Vorcaro. Eles afirmam que tanto a defesa quanto os investigadores ponderam o que têm a ganhar com um acordo. Do lado do banqueiro, quais benefícios poderia obter; do lado da investigação, quais novidades poderiam ser descobertas além do que já foi apurado.

— Um acordo de colaboração, antes de a prova estar toda aberta e disponível, vai ficar complicado. Se eles começarem a negociar um acordo de colaboração, à medida que as provas forem aparecendo, isso também pode ser um elemento que vai dificultando cada vez mais — comenta Andrei Zenkner Schmidt, professor de direito penal.