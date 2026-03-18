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"Diligências imprescindíveis": o que motivou a prorrogação do inquérito do Master

Ministro André Mendonça atendeu ao pedido da PF para seguir investigando o caso. Em paralelo, defesa de Daniel Vorcaro indica possibilidade de banqueiro firmar acordo de delação premiada

Zero Hora

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