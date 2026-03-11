Dias Toffoli será o relator de ação no STF que cobra criação da CPI do Banco Master

Processo foi distribuído ao gabinete de Dias Toffoli por livre sorteio entre os integrantes da Corte. Gustavo Moreno / STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli será o relator de ação que cobra a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. O sorteio que definiu a relatoria aconteceu na tarde desta quarta-feira (11).

Toffoli ainda pode se declarar impedido ou suspeito de analisar o caso assim que o processo for encaminhado ao seu gabinete.

A ação é movida pelo deputado federal e ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Integrante da base do governo Lula, ele quer que a CPI investigue as fraudes ocorridas na negociação da compra do Master pelo Banco de Brasília.

Toffoli deixou a relatoria do caso Master em 12 de fevereiro, após o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregar a Fachin um documento listando indícios de conexões entre Vorcaro e Toffoli.

Na sessão que levou Toffoli a renunciar a relatoria do caso Master, os ministros acertaram os termos de sua saída, mesmo sem o reconhecimento do STF. Na prática, isso manteve de pé as decisões tomadas pelo ministro até aquele momento, abrindo caminho para que ele não seja impedido de participar de julgamentos na Segunda Turma em torno do caso.