Política

Possibilidade de intervenção
Notícia

Diante da resistência do PT gaúcho, direção nacional do partido recorre a Lula por aliança com PDT no RS

Trabalhistas ameaçam retirar apoio à reeleição de Lula caso petistas não deem palanque a Juliana Brizola

Fábio Schaffner

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