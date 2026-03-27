Diante da resistência do PT gaúcho, direção nacional do partido recorre a Lula por aliança com PDT no RS

Edinho Silva deve se reunir com Lula neste final de semana para tratar de composição de chapa no Estado. Paulo Pinto / Agência Brasil

A direção nacional do PT vai levar para decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o imbróglio envolvendo a aliança com o PDT no Rio Grande do Sul. Na conversa será discutida a possibilidade de intervenção no diretório gaúcho.

A consulta a Lula será feita pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva. Ele pretende se reunir com o presidente já neste final de semana. O objetivo é resolver de uma vez o impasse envolvendo as pré-candidaturas da ex-deputada estadual Juliana Brizola, pelo PDT, e do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, pelo PT. O petista apresentou o balanço de sua gestão no órgão e prepara a saída para a semana que vem, enquanto realiza caravanas da pré-campanha pelo Estado.

Edinho decidiu levar a questão para decisão pessoal de Lula após ser comunicado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, de que o partido irá liberar seus diretórios estaduais caso o PT não apoie Juliana Brizola ao governo do RS. Procurado por Zero Hora, Edinho diz que a manifestação de Lupi cria "um fato grave que, na prática, retira o apoio formal do PDT à reeleição de Lula e enfraquece a tática eleitoral nacional do PT".

A investida de Lupi ocorre logo após o PT gaúcho reafirmar a candidatura de Pretto. Em nota pública divulgada na quarta-feira (25), a executiva estadual justificou que o nome de Pretto foi chancelado pela unanimidade dos 400 delegados do partido em novembro do ano passado.

A manifestação se deu um dia após Pretto e o presidente estadual, Valdeci Oliveira, se reunirem com a direção do partido em Brasília. Na ocasião, Edinho voltou a insistir que Lula precisa ter palanque único no Estado e que a aliança com o PDT é indispensável à formação de uma coalização nacional de esquerda em prol da reeleição de Lula.

Os gaúchos reagiram. Além de alertarem para o risco de desmobilização da militância, disseram que Juliana não defende Lula. Como exemplo, citaram participação da pedetista em debate realizado na Fecomércio na semana passada, no qual Juliana não citou o nome de Lula, mas ressaltou sua ligação com o governador Eduardo Leite, que disputa a indicação de pré-candidato à Presidência pelo PSD.